15 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Синегубов
Под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались 15 сел и поселков области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Сегодня около 02:00 враг обстрелял село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших.
Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу КАБом. В результате обстрелов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.
В течение суток в Харьковской области группы взрывотехников разминировали 3,9 га территории, уничтожили 191 ВНП. Разминирование продолжается.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, КАБ, миномет, обстрел, Олег Синегубов, поселок, село, Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 08:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались 15 сел и поселков области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".