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15 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Синегубов

Происшествия 08:51   21.01.2024
Оксана Якушко
15 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Синегубов

Под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались 15 сел и поселков области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня около 02:00 враг обстрелял село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших.

Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу КАБом. В результате обстрелов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.

В течение суток в Харьковской области группы взрывотехников разминировали 3,9 га территории, уничтожили 191 ВНП. Разминирование продолжается.

Читайте также: Синегубов: оккупанты били по Купянску, один из снарядов не сдетонировал

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались 15 сел и поселков области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".