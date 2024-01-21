15 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами – Синєгубов
Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні близько 02:00 ворог обстріляв село Тищенівка Куп’янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих.
Близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.
Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 3,9 га території, знищили 191 ВНП. Розмінування триває.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, КАБ, миномет, обстріл, Олег Синегубов, поселок, село, харківщина, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 08:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".