Синєгубов: окупанти били по Куп’янську, один зі снарядів не здетонував

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу інформації про постраждалих від російських обстрілів на Харківщині немає. Проте, вже вранці 20 січня армія РФ провела артобстріл регіону.

“Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп’янськ. Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що під обстрілом протягом доби було понад 15 населених пунктів Харківської області. У тому числі: Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки, Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове.