Синєгубов: окупанти били по Куп’янську, один зі снарядів не здетонував
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу інформації про постраждалих від російських обстрілів на Харківщині немає. Проте, вже вранці 20 січня армія РФ провела артобстріл регіону.
“Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп’янськ. Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також повідомив, що під обстрілом протягом доби було понад 15 населених пунктів Харківської області. У тому числі: Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки, Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове.
Читайте також: Під Куп’янськом просування є й у ЗСУ, і в армії РФ – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, обстріли, синєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: окупанти били по Куп’янську, один зі снарядів не здетонував»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу інформації про постраждалих від російських обстрілів на Харківщині немає. Проте, вже вранці 20 січня армія РФ провела артобстріл регіону".