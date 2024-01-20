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Синєгубов: окупанти били по Куп’янську, один зі снарядів не здетонував

Події 08:27   20.01.2024
Оксана Горун
Синєгубов: окупанти били по Куп’янську, один зі снарядів не здетонував

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу інформації про постраждалих від російських обстрілів на Харківщині немає. Проте, вже вранці 20 січня армія РФ провела артобстріл регіону.

“Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп’янськ. Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що під обстрілом протягом доби було понад 15 населених пунктів Харківської області. У тому числі: Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки, Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Під Куп’янськом просування є й у ЗСУ, і в армії РФ – ISW

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу інформації про постраждалих від російських обстрілів на Харківщині немає. Проте, вже вранці 20 січня армія РФ провела артобстріл регіону".