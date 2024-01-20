Під Куп’янськом просування є і у ЗСУ, і в армії РФ – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про перші підсумки інтенсивних боїв, які розгорнулися під Куп’янськом у минулі дві доби.

“Українські сили нещодавно повернули обмежені позиції на лінії Куп’янськ-Сватове на південний схід від Куп’янська, – поінформували аналітики в актуальному огляді. – На кадрах з геолокацією, що опубліковані 19 січня, видно, як українські війська атакують російські позиції на схід від Берестового (на південь від району Табаївка – Крохмальне та в 18 км на північний захід від Сватового), змушуючи російські війська відійти та відступити далі на схід від Берестового”.

При цьому в ISW зазначили: російські сили також просунулися – зайшли до лісового масиву на схід від села Табаївка (близько 25 км на південний схід від Куп’янська). При цьому і цей поступ, і в цілому наступ не настільки масштабний, як намагаються зобразити російські “Z-блогери”.

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“Відомий російський військовий блогер, пов’язаний з Кремлем, заявив 19 січня, що російські війська почали “масований наступ” у цьому районі та просунулися на пів кілометра на захід від залізниці в напрямку Крохмального та Табаївки. ISW поки не виявив візуального підтвердження просування росіян через залізничну лінію в цьому районі або якихось ознак того, що російські війська розпочали тут “масований” наступ”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.