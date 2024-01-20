Под Купянском продвижения есть и у ВСУ, и у армии РФ — ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил о первых итогов интенсивных боев, которые развернулись на Купянском направлении в прошедшие двое суток.
«Украинские силы недавно вернули ограниченные позиции на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска, — проинформировали аналитики в актуальном обзоре. — На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 января, видно, как украинские войска атакуют российские позиции к востоку от Берестового (к югу от района Табаевка — Крахмальное и в 18 км к северо-западу от Сватово), вынуждая российские войска отойти и отступить дальше восточнее Берестового».
При этом в ISW отметили: российские силы также продвинулись — зашли в лесной массив к востоку от села Табаевка (около 25 км к юго-востоку от Купянска). При этом и это продвижение, и в целом наступление не настолько масштабные, как пытаются изобразить российские «Z-блогеры».
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«Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, заявил 19 января, что российские войска начали «массированное наступление» в этом районе и продвинулись на полкилометра к западу от железной дороги в направлении Крахмального и Табаевки. ISW пока не обнаружил визуального подтверждения продвижения русских через железнодорожную линию в этом районе или каких-либо признаков того, что российские войска начали здесь «массированное» наступление», — прокомментировали в Институте изучения войны.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, бои, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о первых итогов интенсивных боев, которые развернулись на Купянском направлении в прошедшие двое суток".