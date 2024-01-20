Генштаб сообщил про 12 атак врага на Харьковщине

В течение минувших суток армия РФ продолжала штурмовать села под Купянском. Авиаударов Генштаб не зафиксировал.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

По данным защитников Украины, в течение суток армия РФ нанесла удары артиллерией по более чем 110 населенным пунктам в Украине. Также был один ракетный и 23 авиационных удара (по Харьковщине авиация не била). Зафиксировали 39 обстрелов из РСЗО. На фронте произошло 103 боевых столкновения. Ночью Украину атаковали семь вражеских «шахедов», четыре из них сбила ПВО.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили четыре артиллерийских средства противника», — отметили в ГШ.