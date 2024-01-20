Генштаб повідомив про 12 атак ворога на Харківщині

Протягом минулої доби армія РФ продовжувала штурмувати села під Куп’янськом. Авіаударів Генштаб не зафіксував.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області”, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

За даними захисників України, протягом доби армія РФ завдала ударів артилерією по більш як 110 населеним пунктам в Україні. Також був один ракетний та 23 авіаційні удари (по Харківщині авіація не била). Зафіксували 39 обстрілів із РСЗВ. На фронті сталося 103 бойові зіткнення. Вночі Україну атакували сім ворожих “шахедів”, чотири з них збила ППО.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійських засоби противника”, – зазначили в ГШ.