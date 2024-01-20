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Синегубов: оккупанты били по Купянску, один из снарядов не сдетонировал

Происшествия 08:27   20.01.2024
Оксана Горун
Синегубов: оккупанты били по Купянску, один из снарядов не сдетонировал Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки информации о пострадавших от российских обстрелов на Харьковщине нет. Однако уже утром 20 января армия РФ провела артобстрел региона.

«Сегодня около 05:00 произошел вражеский обстрел г. Купянск. Предварительно – оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд. Информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что под обстрелами в течение суток было более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе: Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки, Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое.

Читайте также: Под Купянском продвижения есть и у ВСУ, и у армии РФ — ISW

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 08:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки информации о пострадавших от российских обстрелов на Харьковщине нет. Однако уже утром 20 января армия РФ провела артобстрел региона".