Синегубов: оккупанты били по Купянску, один из снарядов не сдетонировал
Фото: ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки информации о пострадавших от российских обстрелов на Харьковщине нет. Однако уже утром 20 января армия РФ провела артобстрел региона.
«Сегодня около 05:00 произошел вражеский обстрел г. Купянск. Предварительно – оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд. Информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил, что под обстрелами в течение суток было более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе: Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки, Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки информации о пострадавших от российских обстрелов на Харьковщине нет. Однако уже утром 20 января армия РФ провела артобстрел региона".