Синегубов: оккупанты били по Купянску, один из снарядов не сдетонировал

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки информации о пострадавших от российских обстрелов на Харьковщине нет. Однако уже утром 20 января армия РФ провела артобстрел региона.

«Сегодня около 05:00 произошел вражеский обстрел г. Купянск. Предварительно – оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд. Информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что под обстрелами в течение суток было более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе: Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки, Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое.