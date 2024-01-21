Live
  • Нд 21.01.2024
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл

Події 12:18   21.01.2024
Оксана Якушко
Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл

73-річний чоловік із села Піщане Куп’янського району отримав поранення, не сумісні із життям, повідомила ХОВА.

Обстріл села Піщане з боку росіян стався увечері 20 січня – окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії.

“Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження”, – повідомила ХОВА.

Читайте також: 15 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 21.01: РФ захопила Крохмальне, загиблий через обстріл
Головні новини Харкова 21.01: РФ захопила Крохмальне, загиблий через обстріл
21.01.2024, 12:28
Обленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на Харківщині
Обленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на Харківщині
27.01.2023, 14:11
Андрій Шевченко приїхав до Харкова
Андрій Шевченко приїхав до Харкова
20.01.2024, 15:44
У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня
У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня
20.01.2024, 20:33
Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл
Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл
21.01.2024, 12:18
Захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині прокоментували у ЗСУ
Захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині прокоментували у ЗСУ
21.01.2024, 10:47

Новини за темою:

10:47
Захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині прокоментували у ЗСУ
11:09
На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію: кого торкнеться
16:58
50-річний чоловік загинув, жінку поранено через обстріл села на Харківщині
19:22
Війська РФ сім разів ходили в атаки поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб
14:56
Є загиблий: на Новий рік війська РФ били по Харківщині та скинули авіабомбу

Ви читали новину: «Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 12:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "73-річний чоловік із села Піщане Куп’янського району отримав поранення, не сумісні із життям, повідомила ХОВА.".