Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл

73-річний чоловік із села Піщане Куп’янського району отримав поранення, не сумісні із життям, повідомила ХОВА.

Обстріл села Піщане з боку росіян стався увечері 20 січня – окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії.

“Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження”, – повідомила ХОВА.