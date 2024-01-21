Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл
73-річний чоловік із села Піщане Куп’янського району отримав поранення, не сумісні із життям, повідомила ХОВА.
Обстріл села Піщане з боку росіян стався увечері 20 січня – окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії.
“Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження”, – повідомила ХОВА.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Купянский район, обстріл, погиб, росіяни, село, харківщина, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 12:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "73-річний чоловік із села Піщане Куп’янського району отримав поранення, не сумісні із життям, повідомила ХОВА.".