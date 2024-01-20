Главные новости Харькова 20 января: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:29
Генштаб сообщил про 12 атак врага на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ. Авиаударов по Харьковщине за минувшие сутки не зафиксировали.
07:05
Ночь с одной тревогой и охота на «шахедов» над Украиной
На Харьковщине в течение минувшей ночи воздушная тревога звучала один раз — с 01:35 по 02:07. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики.
В Харькове обошлось без взрывов. Над другими регионами Украины в течение ночи кружили вражеские «шахеды». По данным защитников неба, их было семь. Четыре сбила ПВО. Беспилотники двигались несколькими группами с юга — через центр. Они долетели до Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. «Традиционно» одним из последних пунктов на пути «шахедов» стал Староконстантинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, новости Харькова, ночь, обстрелы, тревога;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".