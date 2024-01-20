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Главные новости Харькова 20 января: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:29   20.01.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 20 января: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:29

Генштаб сообщил про 12 атак врага на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ. Авиаударов по Харьковщине за минувшие сутки не зафиксировали.

07:05

Ночь с одной тревогой и охота на «шахедов» над Украиной

На Харьковщине в течение минувшей ночи воздушная тревога звучала один раз — с 01:35 по 02:07. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики.

В Харькове обошлось без взрывов. Над другими регионами Украины в течение ночи кружили вражеские «шахеды». По данным защитников неба, их было семь. Четыре сбила ПВО. Беспилотники двигались несколькими группами с юга — через центр. Они долетели до Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. «Традиционно» одним из последних пунктов на пути «шахедов» стал Староконстантинов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".