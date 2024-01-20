Возможности метродетсада в Харькове ограничены, в марте их расширят -Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что пока что детсад в метро может принять максимально 750 детей.

«У нас есть некоторые возможности, но они ограничены. У нас есть возможности принять 750 детей. Но мы рассчитываем, что с марта мы будем уже открывать настоящую подземную школу, и тогда у нас появятся очень серьезные возможности приема детей и воспитания детей – и в метродетсадике, и в этой школе. Там в одну смену смогут учиться 450 детей, то есть в две смены 900 учащихся. Тогда у нас появятся серьезные возможности подготовки детей и в этой школе, и в метрошколе», — пояснил Терехов.

В детсад в метро, по его словам, сейчас записывают всех желающих — не только детей с харьковской пропиской, но и переселенцев.

20 января детский сад в метро провел первый учебный день. Сейчас у нем учится около 650 детей. Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Их цель — подготовить учеников к школе.