Возможности метродетсада в Харькове ограничены, в марте их расширят -Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что пока что детсад в метро может принять максимально 750 детей.
«У нас есть некоторые возможности, но они ограничены. У нас есть возможности принять 750 детей. Но мы рассчитываем, что с марта мы будем уже открывать настоящую подземную школу, и тогда у нас появятся очень серьезные возможности приема детей и воспитания детей – и в метродетсадике, и в этой школе. Там в одну смену смогут учиться 450 детей, то есть в две смены 900 учащихся. Тогда у нас появятся серьезные возможности подготовки детей и в этой школе, и в метрошколе», — пояснил Терехов.
В детсад в метро, по его словам, сейчас записывают всех желающих — не только детей с харьковской пропиской, но и переселенцев.
Читайте также: Терехов показал детсад в метро Харькова: он работает первый день (фото)
20 января детский сад в метро провел первый учебный день. Сейчас у нем учится около 650 детей. Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Их цель — подготовить учеников к школе.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, детсад, метро, новости Харькова, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Возможности метродетсада в Харькове ограничены, в марте их расширят -Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 14:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что пока что детсад в метро может принять максимально 750 детей".