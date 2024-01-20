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Возможности метродетсада в Харькове ограничены, в марте их расширят -Терехов

Общество 14:24   20.01.2024
Оксана Горун
Возможности метродетсада в Харькове ограничены, в марте их расширят -Терехов Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что пока что детсад в метро может принять максимально 750 детей.

«У нас есть некоторые возможности, но они ограничены. У нас есть возможности принять 750 детей. Но мы рассчитываем, что с марта мы будем уже открывать настоящую подземную школу, и тогда у нас появятся очень серьезные возможности приема детей и воспитания детей – и в метродетсадике, и в этой школе. Там в одну смену смогут учиться 450 детей, то есть в две смены 900 учащихся. Тогда у нас появятся серьезные возможности подготовки детей и в этой школе, и в метрошколе», — пояснил Терехов.

В детсад в метро, по его словам, сейчас записывают всех желающих — не только детей с харьковской пропиской, но и переселенцев.

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20 января детский сад в метро провел первый учебный день. Сейчас у нем учится около 650 детей. Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Их цель — подготовить учеников к школе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 14:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что пока что детсад в метро может принять максимально 750 детей".