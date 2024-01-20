Live
  • Сб 20.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Можливості метродитсадка в Харкові обмежені, у березні їх розширять – Терехов

Суспільство 14:24   20.01.2024
Оксана Горун
Можливості метродитсадка в Харкові обмежені, у березні їх розширять – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що поки що дитсадок у метро може прийняти максимально 750 дітей.

“У нас є деякі можливості, але вони обмежені. У нас є можливості прийняти 750 дітей. Але ми розраховуємо, що з березня ми вже відкриватимемо справжню підземну школу, і тоді у нас з’являться дуже серйозні можливості приймання дітей та виховання дітей – і в метродитсадку, і в цій школі. Там в одну зміну зможуть навчатися 450 дітей, тобто у дві зміни 900 учнів. Тоді у нас з’являться серйозні можливості підготовки дітей і в цій школі, і в метрошколі”, – пояснив Терехов.

У дитсадок у метро, ​​за його словами, зараз записують усіх охочих – не лише дітей із харківською пропискою, а й переселенців.

Читайте також: Терехов показав дитсадок у метро Харкова: він працює перший день (фото)

20 січня дитячий садок у метро провів перший навчальний день. Нині у ньому навчається близько 650 дітей. Заняття проходять суботами та неділями. Їхня мета – підготувати учнів до школи.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Можливості метродитсадка в Харкові обмежені, у березні їх розширять – Терехов
Можливості метродитсадка в Харкові обмежені, у березні їх розширять – Терехов
20.01.2024, 14:24
Як правильно обрати букет до свята
Як правильно обрати букет до свята
19.01.2024, 08:47
Помер суддя господарського суду Харківської області
Помер суддя господарського суду Харківської області
20.01.2024, 13:21
У Харкові вранці сталася смертельна пожежа (фото)
У Харкові вранці сталася смертельна пожежа (фото)
20.01.2024, 11:43
Терехов показав дитсадок у метро Харкова: він працює перший день (фото)
Терехов показав дитсадок у метро Харкова: він працює перший день (фото)
20.01.2024, 12:00
Вирубав дерева на березі озера: мешканець Харківщини за це відповість
Вирубав дерева на березі озера: мешканець Харківщини за це відповість
20.01.2024, 11:26

Новини за темою:

12:00
Терехов показав дитсадок у метро Харкова: він працює перший день (фото)
16:03
З двох громад Куп’янщини за два дні виїхали 8 дорослих і 1 дитина – Синєгубов
11:04
Дівчинка в тяжкому стані після операції, 14 поранених у лікарні – Синєгубов
16:54
Загинула жінка, двоє дітей поранені через удар КАБ по селу на Харківщині
15:34
Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов

Ви читали новину: «Можливості метродитсадка в Харкові обмежені, у березні їх розширять – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 14:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що поки що дитсадок у метро може прийняти максимально 750 дітей".