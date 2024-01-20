Можливості метродитсадка в Харкові обмежені, у березні їх розширять – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що поки що дитсадок у метро може прийняти максимально 750 дітей.
“У нас є деякі можливості, але вони обмежені. У нас є можливості прийняти 750 дітей. Але ми розраховуємо, що з березня ми вже відкриватимемо справжню підземну школу, і тоді у нас з’являться дуже серйозні можливості приймання дітей та виховання дітей – і в метродитсадку, і в цій школі. Там в одну зміну зможуть навчатися 450 дітей, тобто у дві зміни 900 учнів. Тоді у нас з’являться серйозні можливості підготовки дітей і в цій школі, і в метрошколі”, – пояснив Терехов.
У дитсадок у метро, за його словами, зараз записують усіх охочих – не лише дітей із харківською пропискою, а й переселенців.
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20 січня дитячий садок у метро провів перший навчальний день. Нині у ньому навчається близько 650 дітей. Заняття проходять суботами та неділями. Їхня мета – підготувати учнів до школи.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 14:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що поки що дитсадок у метро може прийняти максимально 750 дітей".