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Главные новости Харькова 19 января: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:19   19.01.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 19 января: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:19

Генштаб сообщил об активизации врага на Харьковщине: за сутки — 18 штурмов

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также армия РФ нанесла серию авиаударов по Волчанску, Николаевке, Голубовке, Ивановке, Кисловке и Табаевке.

07:00

Ночь — с угрозой ракет и баллистики, но без взрывов

Ночь в Харькове вновь была тревожной. Об опасности предупреждали несколько раз. Воздушная тревога в городе и области была с 00:44 по 01:17 и с 03:03 по 03:33. В первом случае Воздушные силы объявили угрозу баллистики.

Во втором — ракетную опасность.

В Харькове обошлось без взрывов. В целом относительно спокойной была ночь и в других регионах страны — налета «шахедов» не произошло.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 07:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".