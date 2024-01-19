Главные новости Харькова 19 января: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:19

Генштаб сообщил об активизации врага на Харьковщине: за сутки — 18 штурмов

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также армия РФ нанесла серию авиаударов по Волчанску, Николаевке, Голубовке, Ивановке, Кисловке и Табаевке.

07:00

Ночь — с угрозой ракет и баллистики, но без взрывов

Ночь в Харькове вновь была тревожной. Об опасности предупреждали несколько раз. Воздушная тревога в городе и области была с 00:44 по 01:17 и с 03:03 по 03:33. В первом случае Воздушные силы объявили угрозу баллистики.

Во втором — ракетную опасность.

В Харькове обошлось без взрывов. В целом относительно спокойной была ночь и в других регионах страны — налета «шахедов» не произошло.