Главные новости Харькова 19 января: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:19
Генштаб сообщил об активизации врага на Харьковщине: за сутки — 18 штурмов
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Также армия РФ нанесла серию авиаударов по Волчанску, Николаевке, Голубовке, Ивановке, Кисловке и Табаевке.
07:00
Ночь — с угрозой ракет и баллистики, но без взрывов
Ночь в Харькове вновь была тревожной. Об опасности предупреждали несколько раз. Воздушная тревога в городе и области была с 00:44 по 01:17 и с 03:03 по 03:33. В первом случае Воздушные силы объявили угрозу баллистики.
Во втором — ракетную опасность.
В Харькове обошлось без взрывов. В целом относительно спокойной была ночь и в других регионах страны — налета «шахедов» не произошло.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".