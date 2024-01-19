Мужчина насмерть подорвался на Харьковщине, РФ била из «Пиона» — Синегубов
За сутки на Харьковщине — двое погибших. Подробности о последствиях действий российских террористов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вчера около 16:30 в поселке Донец Изюмского района 53-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Потерпевший погиб», — написал Синегубов в telegram.
Еще одна погибшая — в Купянске. Там армия РФ вчера утром ударила по жилому дому, женщина оказалась под завалами.
«Тип вооружения – САУ «Пион». В результате удара погибла 57-летняя женщина, двое мужчин 56 и 62 года получили ранения. Пострадавших госпитализировали, их состояние среднее. Поврежден многоэтажный дом», — отметил начальник ХОВА.
В целом за сутки армия РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковской области, а также нанесла серию авиаударов.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине — двое погибших. Подробности о последствиях действий российских террористов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".