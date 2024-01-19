Мужчина насмерть подорвался на Харьковщине, РФ била из «Пиона» — Синегубов

За сутки на Харьковщине — двое погибших. Подробности о последствиях действий российских террористов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера около 16:30 в поселке Донец Изюмского района 53-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Потерпевший погиб», — написал Синегубов в telegram.

Еще одна погибшая — в Купянске. Там армия РФ вчера утром ударила по жилому дому, женщина оказалась под завалами.

«Тип вооружения – САУ «Пион». В результате удара погибла 57-летняя женщина, двое мужчин 56 и 62 года получили ранения. Пострадавших госпитализировали, их состояние среднее. Поврежден многоэтажный дом», — отметил начальник ХОВА.

В целом за сутки армия РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковской области, а также нанесла серию авиаударов.