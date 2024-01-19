Чоловік на смерть підірвався на Харківщині, РФ била з “Піона” – Синєгубов
За добу на Харківщині – двоє загиблих. Подробиці про наслідки дій російських терористів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Вчора близько 16:30 у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Ще одна загибла – в Куп’янську. Там армія РФ вчора вранці вдарила по житловому будинку, жінка опинилася під завалами.
“Тип озброєння – САУ “Піон”. Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 року зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували, їх стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок”, – зазначив начальник ХОВА.
Загалом за добу армія РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківської області, а також завдала серії авіаударів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині – двоє загиблих. Подробиці про наслідки дій російських терористів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".