Активізація військ РФ на Харківщині: ISW повідомив, що відбувається

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що на Харківщині йдуть позиційні бої, а позиції армії РФ перебувають далі від Куп’янська, ніж стверджують окупанти.

“18 січня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські та українські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Табаївки та Берестового”, — поінформували аналітики ISW.

Вони також прокоментували чергову серію повідомлень російських так званих “військкорів” про те, що відбувається під Куп’янськом.

“Російське джерело стверджувало, що російські сили знаходяться за сім кілометрів від Куп’янська, хоча відкриті джерела дозволили ISW лише оцінити, що найближчі російські позиції поблизу Куп’янська знаходяться приблизно за вісім кілометрів від населеного пункту”, – зазначили аналітики.

Концентрацію зусиль ворога на Куп’янському напрямку відзначають також офіційні представники ЗСУ.

“Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на Куп’янському напрямку на захопленні Синьківки. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що на куп’янському та лиманському напрямках російські війська завдали 54 удари з безпілотників, тоді як раніше російські війська не завдавали понад 30 ударів з безпілотників за добу”, – навели основні тези фахівці ISW.