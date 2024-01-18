Главные новости Харькова 17 января: в Чугуеве двое раненых и погибшая, фронт
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
09:16
Два человека пострадали и один погиб в огне на Харьковщине за сутки — ГСЧС
В Харькове двое мужчин пострадали из-за пожаров на Полтавском шляхе и ул. Таджикской. Тело погибшего бойцы ГСЧС обнаружили в Купянске. В течение суток в регионе произошло семь пожаров — ни один не вызван обстрелами. Тем не менее спасатели неоднократно выезжали на места «прилетов» — разбирать завалы. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о существенных разрушениях в Чугуеве и селе Малый Бурлук. В этих населенных пунктах есть раненые и погибшие.
08:37
Количество пострадавших от ракетного удара по Чугуеву возросло
Женщина погибла, два человека — в больнице. О таких последствиях террористической атаки РФ сообщил утром 18 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих госпитализировали, состояние среднее. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь была оказана на месте», — сообщил Синегубов в telegram утром 18 января.
В целом за сутки в области — двое погибших, есть тяжело раненые дети. Под обстрелом было более 15 населенных пунктов.
07:32
Генштаб сообщил про шесть атак и серию авиаударов по Харьковщине
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
Авиационные удары армия РФ нанесла по Федоровке, Волчанску, Табаевке и Песчаному Харьковской области.
07:05
Ночь с затяжными тревогами в Харькове и «шахедами» над Украиной
В Харькове ночь прошла с длительными воздушными тревогами. После российской вечерней ракетной атаки на Чугуев отбой прозвучал в 23:21. Однако в 00:23 тревогу дали снова. Она длилась до 01:07. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
По той же причине — угрозы от вражеских ракет — следующая тревога и вовсе продолжалась более двух часов — с 03:55 по 06:17. После перерыва в несколько минут утром сирены завыли еще раз — ракетная опасность была с 06:23 по 06:56.
Над другими регионами Украины в течение ночи сбивали вражеские «шахеды». Преимущественно они летели с юга в центр и на запад Украины. Однако фиксировали вражеский беспилотник и на севере — в соседней с Харьковщиной Сумской области. Утром командование ВС ВСУ отчиталось о сбитии 22 из 33 «шахедов». А также подтвердило информацию о вечернем ударе ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, авиаудары, атаки, война, генштаб, новости Харькова, ночь, ракети, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".