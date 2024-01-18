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В Чугуеве запитали абонентов, оставшихся без света после удара РФ (фото)

Общество 13:19   18.01.2024
Виктория Яковенко
В Чугуеве запитали абонентов, оставшихся без света после удара РФ (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили в городе Чугуев на Харьковщине электроснабжение после ракетных обстрелов.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты отремонтировали воздушную линию, которая была повреждена в результате удара вечером 17 января. Сейчас запитаны все 60 потребителей, которые были обесточены.

«Было повреждено 150 метров провода. Наши специалисты провели ремонт и запитали 54 бытовых и 6 юридических потребителей», — добавили в облэнерго.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, в 22:31 17 января в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что в результате ударов повреждена территория школы, погибла 61-летняя женщина. Получили травмы женщина 45 лет и 63-летний мужчина. Еще одна 82-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили в городе Чугуев на Харьковщине электроснабжение после ракетных обстрелов.".