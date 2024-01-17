Ракетный удар был нанесен по Чугуеву — начальник Харьковского гарнизона
Город Чугуев подвергся ракетному удару вечером 17 января — целью стала гражданская инфраструктура, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
По его данным, город обстреляли из ЗРК С-300.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ. Руководитель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали харьковчан и жителей области быть в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, ракетний удар, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 23:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Чугуев подвергся ракетному удару вечером 17 января — целью стала гражданская инфраструктура, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".