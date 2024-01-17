Ракетный удар был нанесен по Чугуеву — начальник Харьковского гарнизона

Город Чугуев подвергся ракетному удару вечером 17 января — целью стала гражданская инфраструктура, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

По его данным, город обстреляли из ЗРК С-300.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ. Руководитель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали харьковчан и жителей области быть в укрытиях.