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Ракетный удар был нанесен по Чугуеву — начальник Харьковского гарнизона

Происшествия 23:07   17.01.2024
Елена Нагорная
Ракетный удар был нанесен по Чугуеву — начальник Харьковского гарнизона

Город Чугуев подвергся ракетному удару вечером 17 января — целью стала гражданская инфраструктура, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

По его данным, город обстреляли из ЗРК С-300.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ. Руководитель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали харьковчан и жителей области быть в укрытиях.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 23:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Чугуев подвергся ракетному удару вечером 17 января — целью стала гражданская инфраструктура, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".