Ракетного удару було завдано по Чугуєву – начальник Харківського гарнізону

Місто Чугуїв зазнало ракетного удару ввечері 17 січня – ціллю стала цивільна інфраструктура, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

За його даними, місто обстріляли із ЗРК С-300.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. У цей час спостерігачі у соцмережах повідомляли про запуски ракет із території Бєлгородської області РФ. Керівник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали харків’ян та мешканців області бути в укриттях.