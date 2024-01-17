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Ракетного удару було завдано по Чугуєву – начальник Харківського гарнізону

Події 23:07   17.01.2024
Олена Нагорна
Ракетного удару було завдано по Чугуєву – начальник Харківського гарнізону

Місто Чугуїв зазнало ракетного удару ввечері 17 січня – ціллю стала цивільна інфраструктура, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

За його даними, місто обстріляли із ЗРК С-300.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. У цей час спостерігачі у соцмережах повідомляли про запуски ракет із території Бєлгородської області РФ. Керівник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали харків’ян та мешканців області бути в укриттях.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 23:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Чугуїв зазнало ракетного удару ввечері 17 січня – ціллю стала цивільна інфраструктура, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".