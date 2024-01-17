Ракетного удару було завдано по Чугуєву – начальник Харківського гарнізону
Місто Чугуїв зазнало ракетного удару ввечері 17 січня – ціллю стала цивільна інфраструктура, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
За його даними, місто обстріляли із ЗРК С-300.
Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. У цей час спостерігачі у соцмережах повідомляли про запуски ракет із території Бєлгородської області РФ. Керівник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали харків’ян та мешканців області бути в укриттях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, ракети, ракетний удар, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 23:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Чугуїв зазнало ракетного удару ввечері 17 січня – ціллю стала цивільна інфраструктура, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".