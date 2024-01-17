Повідомляють про вибухи на Харківщині: Синєгубов закликав бути в укриттях

О 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. У цей час спостерігачі у соцмережах повідомляли про запуски ракет із території Бєлгородської області РФ.

Керівник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали харків’ян та мешканців області бути в укриттях.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння по Харківщині.

Попередньо, вибухи пролунали в області. Офіційної інформації наразі немає.