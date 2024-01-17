Сообщают о взрывах на Харьковщине: Синегубов призвал быть в укрытиях

В 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.

Руководитель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали харьковчан и жителей области быть в укрытиях.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об угрозе применения баллистического вооружения по Харьковщине.

Предварительно, взрывы прогремели в области. Официальной информации на данный момент нет.