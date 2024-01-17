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Сообщают о взрывах на Харьковщине: Синегубов призвал быть в укрытиях

Происшествия 22:42   17.01.2024
Елена Нагорная
Сообщают о взрывах на Харьковщине: Синегубов призвал быть в укрытиях

В 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.

Руководитель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали харьковчан и жителей области быть в укрытиях.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об угрозе применения баллистического вооружения по Харьковщине.

Предварительно, взрывы прогремели в области. Официальной информации на данный момент нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 22:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.".