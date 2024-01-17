Сообщают о взрывах на Харьковщине: Синегубов призвал быть в укрытиях
В 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.
Руководитель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали харьковчан и жителей области быть в укрытиях.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об угрозе применения баллистического вооружения по Харьковщине.
Предварительно, взрывы прогремели в области. Официальной информации на данный момент нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, синєгубов, тревога, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 22:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В этом время наблюдатели в соцсетях сообщали о запусках ракет с территории Белгородской области РФ.".