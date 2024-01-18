Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)

Суспільство 13:19   18.01.2024
Вікторія Яковенко
У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики відновили у місті Чугуїв на Харківщині електропостачання після ракетного обстрілу.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці відремонтували повітряну лінію, яка була пошкоджена внаслідок удару ввечері 17 січня. Наразі заживлені всі 60 споживачів, які були знеструмлені.

«Було пошкоджено 150 метрів проводу. Наші фахівці виконали ремонт та заживили 54 побутових і 6 юридичних споживачів», – додали в обленерго.

02

03

04
Фото: АТ “Харківобленерго”

Нагадаємо, о 22:31 17 січня у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів.  У Харківській облпрокуратурі повідомили, що внаслідок ударів пошкоджена територія школи, загинула 61-річна жінка. Отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 17.01: загиблі через обстріли, стан поранених
Головні новини Харкова 17.01: загиблі через обстріли, стан поранених
18.01.2024, 14:26
У Харкові понад тисяча безпритульних тварин торік знайшли новий дім
У Харкові понад тисяча безпритульних тварин торік знайшли новий дім
18.01.2024, 14:22
Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники
Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники
18.01.2024, 13:40
5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова
5 пралень, 4 «шиномонтажки» і 2 перукарні: які бізнеси повернулися до Харкова
18.01.2024, 13:47
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
18.01.2024, 10:45
У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)
У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)
18.01.2024, 13:19

Новини за темою:

13:58
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
14:58
«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло

Ви читали новину: «У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили у місті Чугуїв на Харківщині електропостачання після ракетного обстрілу.".