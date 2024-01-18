У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)
Енергетики відновили у місті Чугуїв на Харківщині електропостачання після ракетного обстрілу.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці відремонтували повітряну лінію, яка була пошкоджена внаслідок удару ввечері 17 січня. Наразі заживлені всі 60 споживачів, які були знеструмлені.
«Було пошкоджено 150 метрів проводу. Наші фахівці виконали ремонт та заживили 54 побутових і 6 юридичних споживачів», – додали в обленерго.
Нагадаємо, о 22:31 17 січня у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. У Харківській облпрокуратурі повідомили, що внаслідок ударів пошкоджена територія школи, загинула 61-річна жінка. Отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили у місті Чугуїв на Харківщині електропостачання після ракетного обстрілу.".