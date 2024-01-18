Руїни в Чугуєві: прокуратура показала фото з місця “прильоту”

Будівля на території школи в Чугуєві Харківської області перетворилася на руїни. Загинула жінка.

“За даними слідства, 17 січня близько 22:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по м. Чугуїв. Пошкоджено будівлі школи. Загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у цьому навчальному закладі. Отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу всім постраждалим”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, по місту вдарили двома ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, загинула жінка.