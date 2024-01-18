Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

Руїни в Чугуєві: прокуратура показала фото з місця “прильоту”

Події 09:26   18.01.2024
Оксана Горун
Руїни в Чугуєві: прокуратура показала фото з місця “прильоту”

Будівля на території школи в Чугуєві Харківської області перетворилася на руїни. Загинула жінка.

“За даними слідства, 17 січня близько 22:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по м. Чугуїв. Пошкоджено будівлі школи. Загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у цьому навчальному закладі. Отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу всім постраждалим”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки ракетного удару по Чугуєву 17 січня 2024 5

За даними прокурорів, по місту вдарили двома ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Читайте також: У Бєлгороді зранку лунали вибухи, є поранена (відео)

Наслідки ракетного удару по Чугуєву 17 січня 2024 3

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, загинула жінка.

Наслідки ракетного удару по Чугуєву 17 січня 2024 6

Наслідки ракетного удару по Чугуєву 17 січня 2024 4

Наслідки ракетного удару по Чугуєву 17 січня 2024 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
Руїни в Чугуєві: прокуратура показала фото з місця “прильоту”
Руїни в Чугуєві: прокуратура показала фото з місця “прильоту”
18.01.2024, 09:26
Суттєві руйнування – ДСНС про удари по Харківщині
Суттєві руйнування – ДСНС про удари по Харківщині
18.01.2024, 09:08
У Харкові двоє постраждали в пожежах, в області – загиблий
У Харкові двоє постраждали в пожежах, в області – загиблий
18.01.2024, 08:53
Головні новини Харкова 17 січня: у Чугуєві двоє поранених і загибла, фронт
Головні новини Харкова 17 січня: у Чугуєві двоє поранених і загибла, фронт
18.01.2024, 09:16
Ракетний удар по Харківщині: загибла та двоє людей у лікарні – Синєгубов
Ракетний удар по Харківщині: загибла та двоє людей у лікарні – Синєгубов
18.01.2024, 08:30
У Бєлгороді вранці лунали вибухи, є поранена (відео)
У Бєлгороді вранці лунали вибухи, є поранена (відео)
18.01.2024, 08:00

Новини за темою:

09:16
Головні новини Харкова 17 січня: у Чугуєві двоє поранених і загибла, фронт
09:08
Суттєві руйнування – ДСНС про удари по Харківщині
08:53
У Харкові двоє постраждали в пожежах, в області – загиблий
08:30
Ракетний удар по Харківщині: загибла та двоє людей у лікарні – Синєгубов
23:30
Головні новини Харкова 17.01: фронт, ракетний удар по Чугуєву

Ви читали новину: «Руїни в Чугуєві: прокуратура показала фото з місця “прильоту”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівля на території школи в Чугуєві Харківської області перетворилася на руїни. Загинула жінка".