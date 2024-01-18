Руїни в Чугуєві: прокуратура показала фото з місця “прильоту”
Будівля на території школи в Чугуєві Харківської області перетворилася на руїни. Загинула жінка.
“За даними слідства, 17 січня близько 22:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по м. Чугуїв. Пошкоджено будівлі школи. Загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у цьому навчальному закладі. Отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу всім постраждалим”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокурорів, по місту вдарили двома ракетами С-300 з території Бєлгородської області.
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Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, загинула жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 09:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівля на території школи в Чугуєві Харківської області перетворилася на руїни. Загинула жінка".