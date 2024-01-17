Загинула жінка, є постраждалий – Синєгубов про ракетний удар по Чугуєву

Цивільна жінка – операторка котельні – загинула внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв близько 22:30 17 січня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також є постраждалий – медики надали йому допомогу на місці.

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад.