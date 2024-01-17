Погибла женщина, есть пострадавший — Синегубов о ракетном ударе по Чугуеву

Гражданская женщина — оператор котельной — погибла в результате ракетного удара по городу Чугуев около 22:30 17 января, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также есть пострадавший — медики оказали ему помощь на месте.

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение.