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Погибла женщина, есть пострадавший — Синегубов о ракетном ударе по Чугуеву

Происшествия 23:24   17.01.2024
Елена Нагорная
Погибла женщина, есть пострадавший — Синегубов о ракетном ударе по Чугуеву

Гражданская женщина — оператор котельной — погибла в результате ракетного удара по городу Чугуев около 22:30 17 января, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также есть пострадавший — медики оказали ему помощь на месте.

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 23:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гражданская женщина — оператор котельной — погибла в результате ракетного удара по Чугуеву, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".