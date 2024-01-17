Ракетный удар по Чугуеву: Синегубов сообщил, что повреждено учебное заведение

По городу Чугуев вечером 17 января оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информация о пострадавших уточняется. Профильные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под ударом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева.