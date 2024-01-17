Ракетный удар по Чугуеву: Синегубов сообщил, что повреждено учебное заведение
По городу Чугуев вечером 17 января оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Информация о пострадавших уточняется. Профильные службы продолжают осмотр мест попаданий.
Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под ударом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, ракетний удар, синєгубов, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 23:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По городу Чугуев вечером 17 января оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".