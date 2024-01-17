Ракетний удар по Чугуєву: Синєгубов повідомив, що пошкоджено навчальний заклад

По місту Чугуїв увечері 17 січня окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Профільні служби продовжують огляд місць влучань.

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під ударом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва.