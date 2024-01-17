Ракетний удар по Чугуєву: Синєгубов повідомив, що пошкоджено навчальний заклад
По місту Чугуїв увечері 17 січня окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Профільні служби продовжують огляд місць влучань.
Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під ударом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, ракетний удар, синєгубов, Харків, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетний удар по Чугуєву: Синєгубов повідомив, що пошкоджено навчальний заклад»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 23:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По місту Чугуїв увечері 17 січня окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".