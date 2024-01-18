У Бєлгороді вранці лунали вибухи, є поранена (відео)
У Бєлгороді, звідки росіяни запускають ракети С-300 по Харкову, ранок пройшов під звуки повітряної тривоги та вибухів. Місцевий губернатор заявив про “ракетну атаку”.
“Над областю гучно”, – повідомили бєлгородські телеграм-канали близько 05:50 ранку 18 січня.
Слідом у Бєлгороді пролунала повітряна тривога, а губернатор Гладков заявив: “запущено оповіщення ракетної небезпеки”.
Згодом у місті пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки припустили, що ППО збиває якісь цілі. Спочатку писали про “безпілотники”, пізніше скоригували повідомлення, перейменувавши їх у “ракети”.
Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про “відбиття засобами ППО повітряної атаки”.
За його інформацією, місто атакували якісь ракети. Є постраждала – вона має уламкове поранення правого коліна. Також є руйнування у двох приватних будинках у селі Бєлгородській області. На місцях проводять подворові обходи.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Бєлгород, вибухи, Гладков, раненая;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 08:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгороді, звідки росіяни запускають ракети С-300 по Харкову, ранок пройшов під звуки повітряної тривоги та вибухів. Місцевий губернатор заявив про “ракетну атаку”".