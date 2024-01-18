У Бєлгороді вранці лунали вибухи, є поранена (відео)

У Бєлгороді, звідки росіяни запускають ракети С-300 по Харкову, ранок пройшов під звуки повітряної тривоги та вибухів. Місцевий губернатор заявив про “ракетну атаку”.

“Над областю гучно”, – повідомили бєлгородські телеграм-канали близько 05:50 ранку 18 січня.

Слідом у Бєлгороді пролунала повітряна тривога, а губернатор Гладков заявив: “запущено оповіщення ракетної небезпеки”.

Згодом у місті пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки припустили, що ППО збиває якісь цілі. Спочатку писали про “безпілотники”, пізніше скоригували повідомлення, перейменувавши їх у “ракети”.

Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про “відбиття засобами ППО повітряної атаки”.

За його інформацією, місто атакували якісь ракети. Є постраждала – вона має уламкове поранення правого коліна. Також є руйнування у двох приватних будинках у селі Бєлгородській області. На місцях проводять подворові обходи.