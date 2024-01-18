В Белгороде утром звучали взрывы, есть раненая (видео)

В Белгороде, откуда россияне запускают ракеты С-300 по Харькову, утро прошло под звуки воздушной тревоги и взрывы. Местный губернатор заявил о «ракетной атаке».

«Над областью громко», — сообщили белгородские telegram-каналы около 05:50 утра 18 января.

Следом в Белгороде раздалась воздушная тревога, а губернатор Гладков заявил: «запущено оповещение ракетной опасности».

После в городе прозвучала серия взрывов. Местные паблики предположили, что ПВО сбивает некие цели. Вначале писали о «беспилотниках», но затем скорректировали сообщения, переименовав их в «ракеты».

Белгородский губернатор Гладков сообщил про «отражение средствами ПВО воздушной атаки».

По его информации, город атаковали некие ракеты. Есть пострадавшая — у нее осколочное ранение правого колена. Также есть разрушения в двух частных домах в селе Белгородской области. На местах проводят подворовые обходы.