Руины в Чугуеве: прокуратура показала фото с места «прилета»

Здание на территории школы в Чугуеве Харьковской области превратилось в руины. Погибла женщина.

«По данным следствия, 17 января около 22:30 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по г. Чугуев. Повреждена территория школы. Погибла 61-летняя женщина, работавшая оператором котельной в этом учебном заведении. Получили травмы женщина 45 лет и 63-летний мужчина. Еще одна 82-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Медики оказали помощь всем пострадавшим», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, по городу ударили двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, погибла женщина.