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Руины в Чугуеве: прокуратура показала фото с места «прилета»

Происшествия 09:26   18.01.2024
Оксана Горун
Руины в Чугуеве: прокуратура показала фото с места «прилета»

Здание на территории школы в Чугуеве Харьковской области превратилось в руины. Погибла женщина.

«По данным следствия, 17 января около 22:30 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по г. Чугуев. Повреждена территория школы. Погибла 61-летняя женщина, работавшая оператором котельной в этом учебном заведении. Получили травмы женщина 45 лет и 63-летний мужчина. Еще одна 82-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Медики оказали помощь всем пострадавшим», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ракетного удара по Чугуеву 17 января 2024 5

По данным прокуроров, по городу ударили двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области.

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Последствия ракетного удара по Чугуеву 17 января 2024 3

Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, погибла женщина.

Последствия ракетного удара по Чугуеву 17 января 2024 6

Последствия ракетного удара по Чугуеву 17 января 2024 4

Последствия ракетного удара по Чугуеву 17 января 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здание на территории школы в Чугуеве Харьковской области превратилось в руины. Погибла женщина".