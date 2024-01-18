Руины в Чугуеве: прокуратура показала фото с места «прилета»
Здание на территории школы в Чугуеве Харьковской области превратилось в руины. Погибла женщина.
«По данным следствия, 17 января около 22:30 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по г. Чугуев. Повреждена территория школы. Погибла 61-летняя женщина, работавшая оператором котельной в этом учебном заведении. Получили травмы женщина 45 лет и 63-летний мужчина. Еще одна 82-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Медики оказали помощь всем пострадавшим», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуроров, по городу ударили двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области.
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Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, погибла женщина.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здание на территории школы в Чугуеве Харьковской области превратилось в руины. Погибла женщина".