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В Харькове более тысячи бездомных животных в прошлом году нашли новый дом

Общество 14:22   18.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове более тысячи бездомных животных в прошлом году нашли новый дом Фото: Харьковский горсовет

Харьковский городской приют в 2023 году пристроил около 1,2 тысячи собак и кошек. Кроме того, более 700 бездомных животных передали опекунам.

Также в прошлом году почти 1,3 тысячи бездомных кошек и собак были стерилизованы. Бесплатно или по льготной цене прооперировали более 700 домашних животных, сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на КП «Центр обращения с животными».

«Отремонтировали 48 площадок для выгула и дрессировки собак и установили две новые. Также КП рассмотрело более 150 обращений относительно нарушения Правил содержания домашних животных, составило на нарушителей 46 админпротоколов и зарегистрировало в Единой городской базе более 1,2 тысячи животных», — добавили в приюте.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской приют в 2023 году пристроил около 1,2 тысячи собак и кошек. Кроме того, более 700 бездомных животных передали опекунам.".