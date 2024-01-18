В Харькове более тысячи бездомных животных в прошлом году нашли новый дом

Харьковский городской приют в 2023 году пристроил около 1,2 тысячи собак и кошек. Кроме того, более 700 бездомных животных передали опекунам.

Также в прошлом году почти 1,3 тысячи бездомных кошек и собак были стерилизованы. Бесплатно или по льготной цене прооперировали более 700 домашних животных, сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на КП «Центр обращения с животными».

«Отремонтировали 48 площадок для выгула и дрессировки собак и установили две новые. Также КП рассмотрело более 150 обращений относительно нарушения Правил содержания домашних животных, составило на нарушителей 46 админпротоколов и зарегистрировало в Единой городской базе более 1,2 тысячи животных», — добавили в приюте.