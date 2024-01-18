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У Харкові понад тисяча безпритульних тварин торік знайшли новий дім

Суспільство 14:22   18.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові понад тисяча безпритульних тварин торік знайшли новий дім Фото: Харківська міськрада

Харківський міський притулок у 2023 році прилаштував близько 1,2 тисячі собак та котів. Крім того, понад 700 безпритульних тварин передали опікунам. 

Також торік майже 1,3 тисячі бездомних котів та собак були стерилізовані. Безкоштовно або за пільговою ціною прооперували понад 700 домашніх тварин, повідомили у Харківській міськраді з посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».

«Відремонтували 48 майданчиків для вигулу та дресування собак і встановили два нові. Також КП розглянуло понад 150 звернень щодо порушення Правил утримання домашніх тварин, склало на порушників 46 адмінпротоколів та зареєструвало в Єдиній міській базі понад 1,2 тисячі тварин», – додали в притулку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський притулок у 2023 році прилаштував близько 1,2 тисячі собак та котів. Крім того, понад 700 безпритульних тварин передали опікунам. ".