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Из двух громад Купянщины за два дня выехали 8 взрослых и 1 ребенок – Синегубов

Общество 16:03   18.01.2024
Виктория Яковенко
Из двух громад Купянщины за два дня выехали 8 взрослых и 1 ребенок – Синегубов Фото: скриншот

Два дня длится обязательная эвакуация из двух громад Купянского района на Харьковщине – Куриловской и Кондрашевской. За это время выехали 9 человек, среди них — й ребенок.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, всего в 27 опасных населенных пунктах проживают 236 детей.

«У нас по области, в том числе по этому направлению, около 15 населённых пунктов были под огнем, есть жертвы. В каждую квартиру, в каждый дом будем заходить и проводить разъяснительную работу касательно эвакуации», — заявил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 16:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два дня длится обязательная эвакуация из двух громад Купянского района на Харьковщине – Куриловской и Кондрашевской. За это время выехали 9 человек, среди них — й ребенок.".