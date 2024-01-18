Из двух громад Купянщины за два дня выехали 8 взрослых и 1 ребенок – Синегубов

Два дня длится обязательная эвакуация из двух громад Купянского района на Харьковщине – Куриловской и Кондрашевской. За это время выехали 9 человек, среди них — й ребенок.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, всего в 27 опасных населенных пунктах проживают 236 детей.

«У нас по области, в том числе по этому направлению, около 15 населённых пунктов были под огнем, есть жертвы. В каждую квартиру, в каждый дом будем заходить и проводить разъяснительную работу касательно эвакуации», — заявил Синегубов.