Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

«Это соседство с бешеным соседом» — ВСУ об эвакуации на Харьковщине

Общество 12:53   18.01.2024
Виктория Яковенко
«Это соседство с бешеным соседом» — ВСУ об эвакуации на Харьковщине Фото: скриншот

Военные также рекомендуют выезжать жителям двух громад Купянщины – Куриловской и Кондрашевской, где на этой неделе объявили обязательную эвакуацию.

«Призываем не пренебрегать безопасностью. Соответственно откликнуться на запрос властей и выполнить просьбу об эвакуации. Ведь в первую очередь, это соседство с бешеным соседом, с РФ. Вражеские обстрелы несут опасность для гражданских», — сказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он отметил, что за сутки на Купянско-Лиманском направлении отбили 27 вражеских атак. Противник нанес 4 авиационных удара и применил 54 дрона-камикадзе.

«Такое количество дронов достаточно несвойственно для этого участка фронта. Раньше здесь применяли до 30 дронов. Видим, что для поддержки своих наступательных действий россияне начали активнее применять БпЛА», — рассказал Фитьо.

Он также добавил, что россияне 128 раз обстреляли из минометов и артиллерии украинские позиции. Воины ВСУ уничтожили 196 оккупантов и 79 единиц техники. Среди которых – 6 танков, 10 БМП, МТ-ЛБ и 2 БТР.

Напомним, 16 января глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Он объяснил, что «это связано с тем, что там постоянно раздаются обстрелы и проживать там опасно».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, состояние раненых
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, состояние раненых
18.01.2024, 14:26
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
Девочка в тяжелом состоянии после операции, 14 раненых в больнице — Синегубов
Девочка в тяжелом состоянии после операции, 14 раненых в больнице — Синегубов
18.01.2024, 11:04
После морозов до 21° — туман и дождь: погода в Харькове и области на 18 января
После морозов до 21° — туман и дождь: погода в Харькове и области на 18 января
17.01.2024, 19:58

Новости по теме:

12:53
«Это соседство с бешеным соседом» — ВСУ об эвакуации на Харьковщине
20:00
На Харьковщине ВСУ отбили три вражеские атаки — Генштаб
11:36
Более 250 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении
10:28
Где РФ готовится атаковать в ближайшее время на Харьковщине: анализ Машовца
07:12
Под ударами авиации РФ были четыре населенных пункта Харьковщины – Генштаб

Вы читали новость: ««Это соседство с бешеным соседом» — ВСУ об эвакуации на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные также рекомендуют выезжать жителям двух громад Купянщины – Куриловской и Кондрашевской, где на этой неделе объявили обязательную эвакуацию.".