«Это соседство с бешеным соседом» — ВСУ об эвакуации на Харьковщине
Военные также рекомендуют выезжать жителям двух громад Купянщины – Куриловской и Кондрашевской, где на этой неделе объявили обязательную эвакуацию.
«Призываем не пренебрегать безопасностью. Соответственно откликнуться на запрос властей и выполнить просьбу об эвакуации. Ведь в первую очередь, это соседство с бешеным соседом, с РФ. Вражеские обстрелы несут опасность для гражданских», — сказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Он отметил, что за сутки на Купянско-Лиманском направлении отбили 27 вражеских атак. Противник нанес 4 авиационных удара и применил 54 дрона-камикадзе.
«Такое количество дронов достаточно несвойственно для этого участка фронта. Раньше здесь применяли до 30 дронов. Видим, что для поддержки своих наступательных действий россияне начали активнее применять БпЛА», — рассказал Фитьо.
Он также добавил, что россияне 128 раз обстреляли из минометов и артиллерии украинские позиции. Воины ВСУ уничтожили 196 оккупантов и 79 единиц техники. Среди которых – 6 танков, 10 БМП, МТ-ЛБ и 2 БТР.
Напомним, 16 января глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Он объяснил, что «это связано с тем, что там постоянно раздаются обстрелы и проживать там опасно».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, громады, дрони, дроны, Купянское, лиманское, направление, обстрелы, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные также рекомендуют выезжать жителям двух громад Купянщины – Куриловской и Кондрашевской, где на этой неделе объявили обязательную эвакуацию.".