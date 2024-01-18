«Это соседство с бешеным соседом» — ВСУ об эвакуации на Харьковщине

Военные также рекомендуют выезжать жителям двух громад Купянщины – Куриловской и Кондрашевской, где на этой неделе объявили обязательную эвакуацию.

«Призываем не пренебрегать безопасностью. Соответственно откликнуться на запрос властей и выполнить просьбу об эвакуации. Ведь в первую очередь, это соседство с бешеным соседом, с РФ. Вражеские обстрелы несут опасность для гражданских», — сказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он отметил, что за сутки на Купянско-Лиманском направлении отбили 27 вражеских атак. Противник нанес 4 авиационных удара и применил 54 дрона-камикадзе.

«Такое количество дронов достаточно несвойственно для этого участка фронта. Раньше здесь применяли до 30 дронов. Видим, что для поддержки своих наступательных действий россияне начали активнее применять БпЛА», — рассказал Фитьо.

Он также добавил, что россияне 128 раз обстреляли из минометов и артиллерии украинские позиции. Воины ВСУ уничтожили 196 оккупантов и 79 единиц техники. Среди которых – 6 танков, 10 БМП, МТ-ЛБ и 2 БТР.

Напомним, 16 января глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Он объяснил, что «это связано с тем, что там постоянно раздаются обстрелы и проживать там опасно».