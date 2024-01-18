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«Це сусідство зі скаженим сусідом» – ЗСУ про евакуацію на Харківщині

Суспільство 12:53   18.01.2024
Вікторія Яковенко
«Це сусідство зі скаженим сусідом» – ЗСУ про евакуацію на Харківщині Фото: скриншот

Військові також рекомендують виїжджати жителям двох громад Куп’янщини – Курилівської та Кіндрашівської, де цього тижня оголосили обов’язкову евакуацію.

«Закликаємо не нехтувати безпекою. Відповідно відгукнутися на запит влади та виконати прохання про евакуацію. Адже в першу чергу, це сусідство зі скаженим сусідом, з РФ. Ворожі обстріли несуть небезпеку для цивільних громадян», – сказав в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він зазначив, що за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку було відбито 27 ворожих атак. Противник завдав 4 авіаційних удари та застосував 54 дрони-камікадзе.

«Така кількість дронів є досить невластивою для цієї ділянки фронту. Раніше тут застосовували до 30 дронів. Бачимо, що для підтримки своїх наступальних дій росіяни почали активніше застосовувати БпЛА», – розповів Фітьо.

Він також додав, що росіяни 128 разів обстріляв з мінометів та артилерії українські позиції. Воїни ЗСУ знищили 196 окупантів та 79 одиниць техніки. Серед якої – 6 танків, 10 БМП, МТ-ЛБ та 2 БТР.

Нагадаємо, 16 січня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що оголосили обов’язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району. Він пояснив, що «це пов’язано з тим, що там постійно лунають обстріли, і проживати там небезпечно».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 12:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові також рекомендують виїжджати жителям двох громад Куп’янщини – Курилівської та Кіндрашівської, де цього тижня оголосили обов’язкову евакуацію.".