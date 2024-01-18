З двох громад Куп’янщини за два дні виїхали 8 дорослих і 1 дитина – Синєгубов
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Два дні триває обов’язкова евакуація з двох громад Куп’янського району на Харківщині – Курилівської та Кіндрашівської. За цей час виїхали 9 людей, серед них – 1 дитина.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, загалом у 27 небезпечних населених пунктах мешкають 236 дітей.
«У нас по області, в тому числі по цьому напрямку, біля 15 населених пунктів були під вогнем, є жертви. До кожної квартири, до кожного будинку будемо заходити і проводити роз’яснювальну роботу щодо евакуації», – заявив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громады, діти, евакуація, Купянщина, синєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два дні триває обов’язкова евакуація з двох громад Куп’янського району на Харківщині – Курилівської та Кіндрашівської. За цей час виїхали 9 людей, серед них – 1 дитина.".