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З двох громад Куп’янщини за два дні виїхали 8 дорослих і 1 дитина – Синєгубов

Суспільство 16:03   18.01.2024
Вікторія Яковенко
З двох громад Куп’янщини за два дні виїхали 8 дорослих і 1 дитина – Синєгубов Фото: скриншот

Два дні триває обов’язкова евакуація з двох громад Куп’янського району на Харківщині – Курилівської та Кіндрашівської. За цей час виїхали 9 людей, серед них – 1 дитина.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, загалом у 27 небезпечних населених пунктах мешкають 236 дітей.

«У нас по області, в тому числі по цьому напрямку, біля 15 населених пунктів були під вогнем, є жертви. До кожної квартири, до кожного будинку будемо заходити і проводити роз’яснювальну роботу щодо евакуації», – заявив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «З двох громад Куп’янщини за два дні виїхали 8 дорослих і 1 дитина – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 16:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два дні триває обов’язкова евакуація з двох громад Куп’янського району на Харківщині – Курилівської та Кіндрашівської. За цей час виїхали 9 людей, серед них – 1 дитина.".