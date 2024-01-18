Враг хочет вытеснить ВСУ из Купянского леса и захватить Синьковку – Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении Харьковщины.
«На этом направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает ведение активных штурмовых действий и интенсивного огневого поражения. Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки», — отметил Сырский.
На местах Сырский заслушал доклады командиров об обстановке на фронте.
«Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения», – сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Сырский, Купянский лес, купянское направление, синьковка, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 18:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении Харьковщины.".