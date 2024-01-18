Враг хочет вытеснить ВСУ из Купянского леса и захватить Синьковку – Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении Харьковщины.

«На этом направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает ведение активных штурмовых действий и интенсивного огневого поражения. Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки», — отметил Сырский.

На местах Сырский заслушал доклады командиров об обстановке на фронте.

«Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения», – сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.