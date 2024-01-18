Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

Враг хочет вытеснить ВСУ из Купянского леса и захватить Синьковку – Сырский

Происшествия 18:14   18.01.2024
Оксана Якушко
Враг хочет вытеснить ВСУ из Купянского леса и захватить Синьковку – Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении Харьковщины.

«На этом направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает ведение активных штурмовых действий и интенсивного огневого поражения. Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки», — отметил Сырский.

На местах Сырский заслушал доклады командиров об обстановке на фронте.

«Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения», – сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Читайте также: Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, Сырский на Купянщине
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, Сырский на Купянщине
18.01.2024, 18:23
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18
Житель Харьковщины отдал $9 тысяч за «вояж» на лодке в Венгрию (видео)
Житель Харьковщины отдал $9 тысяч за «вояж» на лодке в Венгрию (видео)
18.01.2024, 18:22
Мобильная аптека проедет по Харьковщине — детали уникального проекта (видео)
Мобильная аптека проедет по Харьковщине — детали уникального проекта (видео)
18.01.2024, 19:08

Новости по теме:

20:14
Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады
16:02
Сырский показал неудачный штурм россиян под Синьковкой в Харьковской области
13:34
Россияне хотят окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол – Сырский
08:34
На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов — Сырский
17:21
Россияне штурмуют Купянское направление отрядами из заключенных – Сырский

Вы читали новость: «Враг хочет вытеснить ВСУ из Купянского леса и захватить Синьковку – Сырский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении Харьковщины.".