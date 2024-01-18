Ворог хоче витіснити ЗСУ з Куп’янського лісу і захопити Синьківку – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп’янському напрямку Харківщини.

«На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження. Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки», – зазначив Сирський.

На місцях Сирський заслухав доповіді командирів щодо обстановки на фронті.

«Разом із командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження», – повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.