В Харькове двое пострадали в пожарах, в области — погибший
В Харькове двое мужчин пострадали из-за пожаров на Полтавском шляхе и ул. Таджикской. Тело погибшего бойцы ГСЧС обнаружили в Купянске.
«В 19:58 в одной из квартир жилой четырехэтажки по ул. Полтавский шлях в Харькове загорелся матрас на площади 1 кв. м. В ней спасатели обнаружили 43-летнего мужчину и вытащили на свежий воздух. Далее его с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — В 21:45 произошел пожар в гараже по ул. Таджикской в Харькове. В результате пострадал 37-летний мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей и лица и был госпитализирован в ожоговый центр».
Во втором случае пожарным удалось спасти автомобиль из горящего гаража.
К трагедии привел бытовой пожар в Купянске. О нем спасателям сообщили утром 17 января. Горел частный дом на ул. 8-го Марта.
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«Горели домашние принадлежности в одной из комнат на площади 4 кв. м. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины», — сообщили в ГСЧС.
В целом за сутки в регионе произошло семь пожаров, ни один из них не был вызван вражеским обстрелом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, загиблий, новости Харькова, погибший, пожары, пострадали;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове двое мужчин пострадали из-за пожаров на Полтавском шляхе и ул. Таджикской. Тело погибшего бойцы ГСЧС обнаружили в Купянске".