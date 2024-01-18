В Харькове двое пострадали в пожарах, в области — погибший

В Харькове двое мужчин пострадали из-за пожаров на Полтавском шляхе и ул. Таджикской. Тело погибшего бойцы ГСЧС обнаружили в Купянске.

«В 19:58 в одной из квартир жилой четырехэтажки по ул. Полтавский шлях в Харькове загорелся матрас на площади 1 кв. м. В ней спасатели обнаружили 43-летнего мужчину и вытащили на свежий воздух. Далее его с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — В 21:45 произошел пожар в гараже по ул. Таджикской в Харькове. В результате пострадал 37-летний мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей и лица и был госпитализирован в ожоговый центр».

Во втором случае пожарным удалось спасти автомобиль из горящего гаража.

К трагедии привел бытовой пожар в Купянске. О нем спасателям сообщили утром 17 января. Горел частный дом на ул. 8-го Марта.

«Горели домашние принадлежности в одной из комнат на площади 4 кв. м. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины», — сообщили в ГСЧС.

В целом за сутки в регионе произошло семь пожаров, ни один из них не был вызван вражеским обстрелом.