Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

В Харькове двое пострадали в пожарах, в области — погибший

Происшествия 08:53   18.01.2024
Оксана Горун
В Харькове двое пострадали в пожарах, в области — погибший

В Харькове двое мужчин пострадали из-за пожаров на Полтавском шляхе и ул. Таджикской. Тело погибшего бойцы ГСЧС обнаружили в Купянске.

«В 19:58 в одной из квартир жилой четырехэтажки по ул. Полтавский шлях в Харькове загорелся матрас на площади 1 кв. м. В ней спасатели обнаружили 43-летнего мужчину и вытащили на свежий воздух. Далее его с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — В 21:45 произошел пожар в гараже по ул. Таджикской в Харькове. В результате пострадал 37-летний мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей и лица и был госпитализирован в ожоговый центр».

Во втором случае пожарным удалось спасти автомобиль из горящего гаража.

К трагедии привел бытовой пожар в Купянске. О нем спасателям сообщили утром 17 января. Горел частный дом на ул. 8-го Марта.

Читайте также: Ракетный удар по Харьковщине: погибшая и два человека в больнице — Синегубов

«Горели домашние принадлежности в одной из комнат на площади 4 кв. м. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины», — сообщили в ГСЧС.

В целом за сутки в регионе произошло семь пожаров, ни один из них не был вызван вражеским обстрелом.

Автор: Оксана Горун
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
В Белгороде утром звучали взрывы, есть раненая (видео)
В Белгороде утром звучали взрывы, есть раненая (видео)
18.01.2024, 08:00
Главные новости Харькова 17 января: в Чугуеве двое раненых и погибшая, фронт
Главные новости Харькова 17 января: в Чугуеве двое раненых и погибшая, фронт
18.01.2024, 09:16
Существенные разрушения — ГСЧС об ударах по Харьковщине
Существенные разрушения — ГСЧС об ударах по Харьковщине
18.01.2024, 09:08
Руины в Чугуеве: прокуратура показала фото с места «прилета»
Руины в Чугуеве: прокуратура показала фото с места «прилета»
18.01.2024, 09:26

Новости по теме:

08:53
В Харькове двое пострадали в пожарах, в области — погибший
23:30
Главные новости Харькова 17.01: фронт, ракетный удар по Чугуеву
18:30
Водолазы на Харьковщине спасали провалившихся под лед и самих себя (видео)
13:03
В Купянске в огне погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности (фото)
01:38
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)

Вы читали новость: «В Харькове двое пострадали в пожарах, в области — погибший»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 08:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове двое мужчин пострадали из-за пожаров на Полтавском шляхе и ул. Таджикской. Тело погибшего бойцы ГСЧС обнаружили в Купянске".