У Харкові двоє постраждали в пожежах, в області – загиблий

У Харкові двоє чоловіків постраждали через пожежі на Полтавському шляху та вул. Таджицькій. Тіло загиблого бійці ДСНС виявили в Куп’янську.

“О 19:58 в одній з квартир житлової чотириповерхівки на вул. Полтавський шлях у Харкові загорівся матрац на площі 1 кв.м. В ній рятувальники знайшли 43-річного чоловіка і витягли на свіже повітря. Далі його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні. О 21:45 трапилась пожежа у гаражі на вул. Таджицькій в Харкові. Внаслідок неї постраждав 37-річний чоловік. Він отримав опіки верхніх кінцівок та обличчя і був госпіталізований до опікового центру“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У другому випадку вогнеборцям удалося врятувати автомобіль із гаража, що горів.

До трагедії призвела побутова пожежа в Куп’янську. Про неї рятувальникам повідомили вранці 17 січня. Горів будинок на вул. 8-го Березня.

“Горіли домашні речі в одній із кімнат на площі 4 кв. м. Усередині будинку надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка”, – повідомили в ДСНС.

Загалом за добу в регіоні сталося сім пожеж, жодна з них не була викликана ворожим обстрілом.