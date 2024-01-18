У Харкові двоє постраждали в пожежах, в області – загиблий
У Харкові двоє чоловіків постраждали через пожежі на Полтавському шляху та вул. Таджицькій. Тіло загиблого бійці ДСНС виявили в Куп’янську.
“О 19:58 в одній з квартир житлової чотириповерхівки на вул. Полтавський шлях у Харкові загорівся матрац на площі 1 кв.м. В ній рятувальники знайшли 43-річного чоловіка і витягли на свіже повітря. Далі його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні. О 21:45 трапилась пожежа у гаражі на вул. Таджицькій в Харкові. Внаслідок неї постраждав 37-річний чоловік. Він отримав опіки верхніх кінцівок та обличчя і був госпіталізований до опікового центру“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У другому випадку вогнеборцям удалося врятувати автомобіль із гаража, що горів.
До трагедії призвела побутова пожежа в Куп’янську. Про неї рятувальникам повідомили вранці 17 січня. Горів будинок на вул. 8-го Березня.
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“Горіли домашні речі в одній із кімнат на площі 4 кв. м. Усередині будинку надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка”, – повідомили в ДСНС.
Загалом за добу в регіоні сталося сім пожеж, жодна з них не була викликана ворожим обстрілом.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двоє чоловіків постраждали через пожежі на Полтавському шляху та вул. Таджицькій. Тіло загиблого бійці ДСНС виявили в Куп’янську".