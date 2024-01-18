Ракетний удар по Харківщині: загибла та двоє людей у лікарні – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від ракетного удару по Чугуєву на Харківщині зросла.

“Вчора близько 22:30 окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці“, — повідомив Синєгубов у телеграмі вранці 18 січня.

Загибла у Чугуєві – не єдина жертва російських терористів за минулу добу. Вдень 17 січня росіяни вдарили по селу Малий Бурлук Куп’янського району, де вбили 62-річну жінку. Там само постраждали двоє дітей: 10-річному хлопчику відірвало ногу, а 13-річна дівчинка зазнала осколкового поранення. За даними Синєгубова, стан хлопчика тяжкий. Діти в лікарні.

Загалом протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області, зазначив Синєгубов. У Куп’янську пошкоджено газопровід. По Вовчанську били з артилерії, на село Федорівка скинули керовану авіабомбу. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, о 22:31 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Керівник ХОВА Олег Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстрілом із ЗРК С-300 була цивільна інфраструктура Чугуєва. За даними Синєгубова, окупанти завдали двох ударів. Попередньо, пошкоджено навчальний заклад, загинула жінка.