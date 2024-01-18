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Ракетный удар по Харьковщине: погибшая и два человека в больнице — Синегубов

Происшествия 08:30   18.01.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине: погибшая и два человека в больнице — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от ракетного удара по Чугуеву на Харьковщине возросло.

«Вчера около 22:30 оккупанты нанесли два удара по г. Чугуев. Тип вооружения устанавливается. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих госпитализировали, состояние среднее. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь была оказана на месте», — сообщил Синегубов в telegram утром 18 января.

Погибшая в Чугуеве — не единственная жертва российских террористов за минувшие сутки. Днем 17 января россияне ударили по селу Малый Бурлук Купянского района, где убили 62-летнюю женщину. Там же пострадали двое детей: 10-летнему мальчику оторвало ногу, а 13-летняя девочка получила осколочное ранение. По данным Синегубова, состояние мальчика тяжелое. Оба ребенка в больнице.

А течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области, отметил Синегубов. В Купянске поврежден газопровод. По Волчанску били из артиллерии, на село Федоровка сбросили управляемую авиабомбу. В этих случаях обошлось без пострадавших.

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Напомним, в 22:31 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Руководитель ХОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрелом из ЗРК С-300 была гражданская инфраструктура Чугуева. По данным Синегубова, оккупанты нанесли два удара. Предварительно, повреждено учебное заведение, погибла женщина.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 08:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от ракетного удара по Чугуеву на Харьковщине возросло".