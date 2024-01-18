У 77% харьковчан есть долги за свет: Терехов сообщил, будут ли отключать людей
В декабре 2023 года Кабмин отменил введенный в марте 2022-го мораторий на отключение или прекращение коммунальных услуг должникам. При этом он и в дальнейшем будет действовать на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия.
Харьковчан отключать от электричества за долги пока не будут, ведь почти вся область — это территория, где ведутся боевые действия. Исключение — Красноградский район, сообщили в репортаже в эфире национального телемарафона.
«Реестр постоянно меняется. Он динамичный. Даже если какая-то территория, громада на сегодня не подпадает под отключение, то завтра она может и подпасть», — отметил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ЧАО «Харьковэнергосбыт» Сергей Труба.
Тогда должникам придется заплатить еще и пеню. Новое подключение будет платным — до тысячи гривен за квартиру и до 3 тысяч — за частный дом, говорится в репортаже. На Харьковщине самый большой долг за электричество в Харькове. Город задолжал столько же, сколько вся область. Треть должников не заплатила более 10 тысяч гривен.
«На сегодня сложилась очень критическая ситуация с неплательщиками по Харькову. У нас почти 77% имеют задолженность. По области показатель несколько ниже — 74%», — рассказал Труба.
В Харькове городской транспорт и коммунальные предприятия не имеют долгов за электричество и платят за него в полном объеме, учитывая прошлогодние задолженности, заверил также в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Харьков сегодня страдает от обстрелов. Есть очень много вынужденных переселенцев — 196 тысяч, которые находятся в городе. Иногда людям нечем платить. Что касается наших коммунальных предприятий, то мы действительно не будем отключать потребителей. Что касается энергетических служб, то будем разговаривать, договариваться с ними. Потому что сегодня невозможно отключать наших людей от поставок электроэнергии», — сказал Терехов.
Как сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, на конец декабря 2023 года в Украине задолженность за электроэнергию составляла почти 10 миллиардов гривен.
«Понятно, когда это прифронтовые территории, где обстрелы, где происходит миграция внутренняя, переселенцы. Но очень странно, когда регионы, в которых вообще не было обстрелов, есть в топах должников… Мы уже называли Харьковскую, Запорожскую области, но здесь ситуация понятна. В топах должников, допустим, Черновицкая область — 1,2 миллиарда гривен, где, слава Богу, не было ни одного «прилета» и ни одного обстрела. Также Киев, Киевская область. Да, в Киеве периодически мы все-таки подвергаемся обстрелам. Однако у нас достаточно хорошая ПВО. Экономическая ситуация сложная по всей территории Украины, но в сравнении с началом войны она уже немного стабилизировалась, поэтому мы призываем потребителей вернуться к пониманию, что за электроэнергию надо стараться платить», — призвала Гринчук.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: долги, світло, свет, терехов, Харьков, Харьковэнергосбыт, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В декабре 2023 года Кабмин отменил введенный в марте 2022-го мораторий на отключение или прекращение коммунальных услуг должникам. При этом он и в дальнейшем будет действовать на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия.".