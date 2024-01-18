У 77% харків’ян є борги за світло: Терехов повідомив, чи відключатимуть людей
У грудні 2023 року Кабмін скасував запроваджений у березні 2022-го мораторій на відключення чи припинення комунальних послуг боржникам. При цьому він і надалі діятиме на окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії.
Харків’ян від’єднувати від електрики за борги поки що не будуть, адже майже вся область – це територія, де ведуться бойові дії. Виняток – Красноградський район, повідомили у репортажі в етері національного телемарафону.
“Реєстр постійно змінюється. Він динамічний. Навіть якщо якась територія, громада на сьогодні не підпадає під відключення, то завтра вона може й підпасти“, – зазначив заступник гендиректора з комерційних питань ПрАТ “Харківенергозбут” Сергій Труба.
Тоді боржникам доведеться сплатити ще й пеню. Нове підключення буде платним – до тисячі гривень за квартиру та до 3 тисяч – за приватний будинок, йдеться у репортажі. На Харківщині найбільший борг за електрику у Харкові. Місто заборгувало стільки ж, скільки вся область. Третина боржників не сплатила понад 10 тисяч гривень.
“Склалася дуже критична ситуація із неплатниками по Харкову. У нас майже 77% мають заборгованість. По області показник дещо нижчий – 74%“, – розповів Труба.
У Харкові міський транспорт та комунальні підприємства не мають боргів за електрику та сплачують за неї в повному обсязі, враховуючи минулорічні заборгованості, запевнив також в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Харків сьогодні потерпає від обстрілів. Є дуже багато вимушених переселенців – 196 тисяч, які перебувають у місті. Іноді людям немає чим сплачувати. Що стосується наших комунальних підприємств, то ми дійсно не будемо відключати споживачів. Що стосується енергетичних служб, то будемо розмовляти, домовлятися з ними. Бо сьогодні неможливо відключати наших людей від постачання електроенергії“, – сказав Терехов.
Як повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, на кінець грудня 2023 року в Україні заборгованість за електроенергію становила майже 10 мільярдів гривень.
“Зрозуміло, коли це прифронтові території, де обстріли, де відбувається міграція внутрішня, переселенці. Але дуже дивно, коли регіони, в яких взагалі не було обстрілів, є в топах боржників… Ми вже називали Харківську, Запорізьку області, але тут ситуація зрозуміла. У топах боржників, допустимо, Чернівецька область – 1,2 мільярда гривень, де, слава Богу, не було жодного “прильоту” і жодного обстрілу. Так само Київ, Київська область. Так, в Києві періодично ми все-таки зазнаємо обстрілів. Однак у нас достатньо хороша ППО. Економічна ситуація складна по всій території України, але порівняно з початком війни вона вже трішечки стабілізувалася. Тому ми закликаємо споживачів повернутися до розуміння, що за електроенергію треба намагатися сплачувати”, – закликала Гринчук.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: долги, електроенергія, світло, терехов, Харків, Харьковэнергосбыт;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 20:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У грудні 2023 року Кабмін скасував запроваджений у березні 2022-го мораторій на відключення чи припинення комунальних послуг боржникам. При цьому він і надалі діятиме на окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії.".