Головні новини Харкова 17 січня: у Чугуєві двоє поранених і загибла, фронт

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

09:16

Двоє чоловіків постраждали один загинув у вогні на Харківщині за добу – ДСНС

У Харкові двоє чоловіків постраждали через пожежі на Полтавському шляху та вул. Таджицькій. Тіло загиблого бійці ДСНС виявили в Куп’янську. Протягом доби в регіоні сталося сім пожеж – жодна не викликана обстрілами. Проте рятувальники неодноразово виїжджали на місця прильотів – розбирати завали. У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про суттєві руйнування у Чугуєві та селі Малий Бурлук. У цих населених пунктах є поранені та загиблі.

08:37

Кількість постраждалих від ракетного удару по Чугуєву зросла

Жінка загинула, двоє людей – у лікарні. Про такі наслідки терористичної атаки РФ повідомив 18 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці”, — повідомив Синєгубов у телеграмі вранці 18 січня.

Загалом за добу в області – двоє загиблих, є важко поранені діти. Під обстрілом було понад 15 населених пунктів.

07:32

Генштаб повідомив про шість атак і серію авіаударів на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів армія РФ завдала по Федорівці, Вовчанську, Табаївці та Піщаному Харківської області.

07:05

Ніч із затяжними тривогами у Харкові та “шахедами” над Україною

У Харкові ніч пройшла із тривалими повітряними тривогами. Після російської вечірньої ракетної атаки на Чугуїв відбій пролунав о 23:21. Однак о 00:23 тривогу оголосили знову. Вона тривала до 1:07. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

З тієї ж причини – загрози застосування ворогом ракет – наступна тривога взагалі тривала понад дві години – з 03:55 по 06:17. Після перерви на кілька хвилин вранці сирени завили ще раз – ракетна небезпека була з 06:23 до 06:56.

Над іншими регіонами України протягом ночі збивали ворожі “шахеди”. Переважно вони летіли з півдня до центру та на захід України. Проте фіксували ворожий безпілотник і на півночі – у сусідній із Харківщиною Сумській області. Вранці командування ПС ЗСУ відзвітувало про збиття 22 із 33 “шахедів”. А також підтвердило інформацію про вечірній удар ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.