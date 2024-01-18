Головні новини Харкова 17 січня: у Чугуєві двоє поранених і загибла, фронт
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
09:16
Двоє чоловіків постраждали один загинув у вогні на Харківщині за добу – ДСНС
У Харкові двоє чоловіків постраждали через пожежі на Полтавському шляху та вул. Таджицькій. Тіло загиблого бійці ДСНС виявили в Куп’янську. Протягом доби в регіоні сталося сім пожеж – жодна не викликана обстрілами. Проте рятувальники неодноразово виїжджали на місця прильотів – розбирати завали. У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про суттєві руйнування у Чугуєві та селі Малий Бурлук. У цих населених пунктах є поранені та загиблі.
08:37
Кількість постраждалих від ракетного удару по Чугуєву зросла
Жінка загинула, двоє людей – у лікарні. Про такі наслідки терористичної атаки РФ повідомив 18 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці”, — повідомив Синєгубов у телеграмі вранці 18 січня.
Загалом за добу в області – двоє загиблих, є важко поранені діти. Під обстрілом було понад 15 населених пунктів.
07:32
Генштаб повідомив про шість атак і серію авіаударів на Харківщині
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Авіаційних ударів армія РФ завдала по Федорівці, Вовчанську, Табаївці та Піщаному Харківської області.
07:05
Ніч із затяжними тривогами у Харкові та “шахедами” над Україною
У Харкові ніч пройшла із тривалими повітряними тривогами. Після російської вечірньої ракетної атаки на Чугуїв відбій пролунав о 23:21. Однак о 00:23 тривогу оголосили знову. Вона тривала до 1:07. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
З тієї ж причини – загрози застосування ворогом ракет – наступна тривога взагалі тривала понад дві години – з 03:55 по 06:17. Після перерви на кілька хвилин вранці сирени завили ще раз – ракетна небезпека була з 06:23 до 06:56.
Над іншими регіонами України протягом ночі збивали ворожі “шахеди”. Переважно вони летіли з півдня до центру та на захід України. Проте фіксували ворожий безпілотник і на півночі – у сусідній із Харківщиною Сумській області. Вранці командування ПС ЗСУ відзвітувало про збиття 22 із 33 “шахедів”. А також підтвердило інформацію про вечірній удар ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, авиаудары, атаки, війна, генштаб, новини Харкова, ночь, ракети, тревога, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".