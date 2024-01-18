Суттєві руйнування – ДСНС про удари по Харківщині

Протягом доби рятувальники ДСНС розбирали завали після російських ударів по Харкову, Чугуєву, Куп’янську, Вовчанську та селу Малий Бурлук.

“Останнім було атаковане м. Чугуїв, куди прилетіло відразу дві керовані російські бомби. Вони влучили у навчальний заклад, спричинивши значні руйнації. Загинула одна людина, троє постраждали”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Значні руйнування після удару керованої авіабомбою також у селі Малий Бурлук. Там зруйновано одноповерхову будівлю сільради.

“Також пошкоджені шість приватних будинків та будівля сільськогосподарського підприємства. Поранено двоє дітей, одна жінка загинула”, — нагадали рятувальники.

Також рятувальники за добу побували на місцях “прильотів” у Вовчанську, де пошкоджено чотири приватні будинки; у Куп’янську, де зруйновано газопровід та водогін; у трьох районах Харкова, по яких раніше били ракетами.

“Зокрема бійці аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ДСНС Харківщини залучались до проведення робіт з демонтажу аварійних конструкцій триповерхової нежитлової будівлі, яку окупанти зруйнували ракетним ударом напередодні на передодні увечері. За допомогою важкої спеціальної інженерної техніки вони провели контрольований демонтаж аварійних конструкцій пошкодженої будівлі”, – зазначили в ДСНС.