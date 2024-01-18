Существенные разрушения — ГСЧС об ударах по Харьковщине

В течение суток спасатели ГСЧС разбирали завалы после российских ударов по Харькову, Чугуеву, Купянску, Волчанску и селу Малый Бурлук.

«Последним был атакован г. Чугуев, куда прилетело сразу две управляемые российские бомбы. Они попали в учебное заведение, повлекши значительные разрушения. Погиб один человек, три пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Значительные разрушения после удара управляемой авиабомбой — также в селе Малый Бурлук. Там разрушено одноэтажное здание сельсовета.

«Также повреждены шесть частных домов и здание сельскохозяйственного предприятия. Ранены двое детей, одна женщина погибла», — напомнили спасатели.

Также спасатели за сутки побывали на местах «прилетов» в Волчанске, где повреждены четыре частных дома; в Купянске, где разрушены газопровод и водопровод; в трех районах Харькова, по которым ранее били ракетами.

«В частности, бойцы аварийно-спасательной части отряда специального назначения ГСЧС Харьковщины привлекались к проведению работ по демонтажу аварийных конструкций трехэтажного нежилого здания, которое оккупанты разрушили ракетным ударом накануне вечером. С помощью тяжелой специальной инженерной техники они произвели контролируемый демонтаж аварийных конструкций поврежденного здания», — отметили в ГСЧС.