Терехов розповів про ситуацію з опаленням у Харкові після ракетних ударів
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поінформував про наслідки ракетного удару 16 січня, а також стан комунального господарства та роботу транспорту в місті.
“Було пошкоджено 23 житлових будинки, це цивільні об’єкти. Шість будівель, які були пошкоджені, – це кафе, навчальний заклад, медичний заклад. І це жахливо. На сьогодні ми практично усунули всі ці руйнації, які були, закрили контури, подали теплопостачання, водопостачання, енергопостачання, газопостачання. Працюємо далі, бо дуже важкі руйнації, яких накоїв російський агресор“, – сказав Терехов про наслідки удару по центру Харкова 16 січня.
За словами мера, кілька сімей, які залишилися без житла через російські ракети, поселили в гуртожитках. У лікарнях залишаються поранені, деякі у тяжкому стані.
Загалом у місті, за даними Терехова, вся критична інфраструктура та транспорт працюють.
Читайте також: Головні новини Харкова 17 січня: у Чугуєві двоє поранених та загибла, фронт
“Сьогодні Харків повністю підключений до теплопостачання, енергопостачання, працює міський електротранспорт. Усе працює за розкладом на теперішній час. Усе може бути. Ви знаєте, що ми дуже потерпаємо від обстрілів російських агресорів. Але на теперішню годину все працює і всі комунальні послуги до житлових будинків, промислових об’єктів, виробничих об’єктів міста Харкова подаються в повному обсязі“, – наголосив мер.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, опалення, последствия, ракетний удар, тепло, терехов, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов розповів про ситуацію з опаленням у Харкові після ракетних ударів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поінформував про наслідки ракетного удару 16 січня, а також стан комунального господарства та роботу транспорту в місті".