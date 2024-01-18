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Терехов рассказал о ситуации с отоплением в Харькове после ракетных ударов

Общество 09:40   18.01.2024
Оксана Горун
Терехов рассказал о ситуации с отоплением в Харькове после ракетных ударов Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о последствиях ракетного удара 16 января, а также состоянии коммунального хозяйства и работе транспорта в городе.

«Было повреждено 23 жилых дома, это гражданские объекты. Шесть поврежденных зданий — это кафе, учебное заведение, медицинское учреждение. И это ужасно. На сегодняшний день мы практически устранили все эти разрушения, которые были, закрыли контуры, подали теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение. Работаем дальше, потому что очень тяжелые разрушения, нанесенные российским агрессором», — сказал Терехов о последствиях удара по центру Харькова 16 января.

По словам мэра, несколько семей, которые остались без жилья из-за российских ракет, поселили в общежитиях. В больницах остаются раненые, некоторые в тяжелом состоянии.

В целом в городе, по данным Терехова, вся критическая инфраструктура и транспорт работают.

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«Сегодня Харьков полностью подключен к теплоснабжению, энергоснабжению, работает городской электротранспорт. Все работает по расписанию в настоящее время. Все может быть. Вы знаете, что мы очень страдаем от обстрелов российских агрессоров. Но на данный момент все работает и все коммунальные услуги жилым домам, промышленным объектам, производственным объектам города Харькова предоставляются в полном объеме», — подчеркнул мэр.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о последствиях ракетного удара 16 января, а также состоянии коммунального хозяйства и работе транспорта в городе".